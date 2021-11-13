الصورة الأولى لقتيل حفل زفاف العياط

حصل الدستورعلى صورة المجني عليه ضحية إطلاق الرصاص العشوائي خلال حفل زفاف بالعياط محافظة الجيزة ، وأكدت التحريات المبدئية أن القتيل لقى مصرعه بعيار ناري من بندقية خرطوش كانت بحوزة صديقة الذي يجامل العروسين أثناء الفرح.

وكانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كشفت ملابسات مقتل شاب خلال حفل زفاف بالعياط، وتبين أن المتهم أطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش ابتهاجا بحفل الزفاف، ومجاملة العروسين.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد مقتل شاب خلال حفل زفاف بالعياط.

وعلى الفور انتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعقيد هشام بهجت مفتش مباحث قطاع الجنوب إلى محل الواقعة وتبين إصابة شاب برش خرطوش خلال تواجده بحفل زفاف في العياط الا أنه فارق الحياة على الفور متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات بقيادة العقيد هشام بهجت مفتش مباحث قطاع الجنوب إلى أن السلاح الناري المستخدم في الحادث غير مرخص، وأن المتهم خلال إطلاقه الأعيرة النارية اختل توازن يده وأصابت طلقة المجني عليه، وسارع عدد من حضور حفل الزفاف بنقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد إدريس رئيس مباحث العياط من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الحادث دون قصد.