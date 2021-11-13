السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد سيول الصعيد.. هل تتعرض القاهرة لعواصف وأمطار رعدية الأيام المقبلة؟

أمطار
أمطار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد استقرارًا بداية من بعد ظهر غدٍ الأحد، واستبعد تعرض القاهرة للعواصف والأمطار الرعدية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": «إنه من الطبيعي في فصل الخريف خصوصا أننا في النصف الثاني من فصل الخريف، وبالتالي الطقس يكون غير مستقر مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع اعتدال حركة البحرين الأحمر والمتوسط".

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام المقبلة، ما بين درجة إلى درجتين عن الأسبوع الماضي، مع الشعور بالبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، ناصحًا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد قالت، في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، وتنخفض الحرارة ليلا ويشعر المواطنون بالبرودة. 

وعن خريطة سقوط الأمطار حتى يوم الإثنين، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية، وتشمل "السلوم ومطروح والضبعة"، بنسب 30% على فترات متقطعة من اليوم وغدًا. 

وتوقعت أيضًا سقوط أمطار متوسطة ورعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأقصى جنوب الصعيد "حلايب وشلاتين ومرسى علم وأسوان وأبوسمبل"، على فترات متقطعة من اليوم، وبنسب تتراوح بين 40%: 50%.

وقالت هيئة الأرصاد إن الشبورة المائية من 5 لـ7 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

البحر الاحمر درجات الحرارة جنوب سيناء الأرصاد الجوية هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية

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