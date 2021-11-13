السبت 13 نوفمبر 2021
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سياسي

النائب حسن عمار: الرئيس السيسي حريص على استقرار ليبيا ووقف الصراع هناك

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث برسائل مباشرة خلال كلمته في مؤتمر باريس الدولي، حول ليبيا، بتأكيدة على استمرار الدور المصري الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال مبادرة سياسية ونبذ كل أسباب ووسائل العنف وأعمال الإرهاب داخل ليبيا، من أجل مساندة الشرعية السياسية مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر المقبل.  

وأضاف «عمار»، في بيان له اليوم، أن استقرار ليبيا ضرورة حتى لا تنخرط في المزيد من الصراعات والنزاعات القبلية التي تؤثر على الأمن القومي الليبي، مشيرًا إلى أن إخراج المرتزقة هو الباب الأول لليبيا مستقرة وموحدة بجانب إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها نهاية هذا العام.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي طمأن الشعب الليبي الذي أدرك وعلم منذ انهيار الدولة أن مصر ليس لها مصلحة إلا استقرار بلاده ودعت كل الأطراف وحاولت أن تتدخل تدخلا نزيهًا وسيطًا من أجل ليبيا وليس لها مصلحة ذاتية في عدم استقرار ليبيا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر شديدة الاهتمام بكل ما يطرأ على الوضع الليبى من تطورات، وكان لها دور كبير فى العمل على تهدئة الأوضاع فى ليبيا، وظهر ذلك عندما أطلقت إعلان القاهرة 2020 للمساهمة فى حل الأزمة، بالإضافة إلى أنه من أهداف مؤتمر باريس الدولي، العمل على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتفكيك المليشيات الليبية، والوقوف على آليات إتمام الانتخابات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألقى، أمس الجمعة، كلمة أمام مؤتمر باريس حول ليبيا، أكد خلالها أن الوضع في ليبيا يتجه إلى الأفضل، حيث يتزامن مع اجتماعنا مرور العملية السياسية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر 2021. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمن القومي حل السياسى الوضع الليبي خروج المرتزقة مؤتمر باريس النائب حسن عمار

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