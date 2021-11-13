السبت 13 نوفمبر 2021
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اقتصاد

خبير: صعود البورصة بداية من الغد بفعل المحفزات الحكومية

محمود عطا خبير أسواق
محمود عطا خبير أسواق المال

توقع محللون بسوق المال، أداءً جيدًا للبورصة، بداية من غدٍ الأحد - بداية تعاملات الأسبوع، بدعم من حزمة القرارات التي أقرتها الحكومة، والتي من شأنها أن تعيد النشاط للبورصة من جديد، خاصة بعد حسم أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات وإغلاق الملف برمته بعدما بات شبحًا يهدد البورصة منذ عام 2014. 

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن حزمة القرارات التي أعلنت عنها الحكومة والخاصة، بدعم سوق المال سيكون لها تأثير إيجابي على السوق المحلي خلال الفترات القليلة المقبلة، خصوصًا أن هذا الملف كان يشكل عائقا كبيرًا للبورصة المصرية منذ عام 2014 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، بالتزامن مع بداية تطبيقها رسميًا بنسبة 10% على الأرباح المحققة، بدءًا من يناير المقبل وإلغاء ضريبة الدمغة المعمول بها الآن.

أوضح "عطا"، أن من أهم هذه القرارات هو عدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في البورصة، بالإضافة إلى إسناد مهمة احتساب وتحصيل الضريبة لشركة مصر للمقاصة، وذلك بعد خصم المصروفات، بجانب تخفيض تكاليف التداول اليومية، واحتساب حافز الأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حالة تحقيق أرباح.

ولفت إلى صدور بعض التقارير من المؤسسات العالمية؛ من شأنها -أيضًا- دعم السوق خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها تقرير بنك "جولدن مان ساكس " الأمريكي، والذي أشار إلى أن مصر لديها استعداد أفضل نسبيًا لارتفاع أسعار النفط مقارنة بباقي الدول.

 ونوه بأن هذه القرارات الإيجابية سيكون لها مردود إيجابي على السوق المصرية خلال الفترات القادمة، متوقعًا صعود مؤشرات البورصة بدءًا من تعاملات غد الأحد، ووصول مؤشر "egx30" قرب مستويات المقاومة 11700 نقطة، بجانب صعود مؤشر "egx70" لقرب مستويات 2250 نقطة، مع استمرار مشتريات الموسسات المصرية والعربية.

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