السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الليبية: نسعى لضمان انتخابات مقبولة محليًا ودوليًا

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

 قالت الحكومة الليبية اليوم السبت، إن تنظيم عملية الانتخابات ستكون ليبية بحتة، بينما يقتصر الحضور الخارجي على الإشراف والرقابة فقط.

وأضافت في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج": "نسعى لضمان وجود انتخابات تُقبل نتائجها محليًا ودوليًا وفق آليات محددة".

وأوضحت أن جزءا كبيرا من ملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة، "دولي" ولا يمكن حله داخليًا، مشيرة إلى أنه هناك اتفاقا بخروج 300 مرتزق، و"نأمل تنفيذ هذا الاتفاق وتوسيعه".

 في سياقٍ متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها في أفق الاستحقاقات الانتخابية والأمنية.

وشدد الوزيران - على هامش مشاركتهما في مؤتمر باريس حول ليبيا الذي احتضنته العاصمة الفرنسية - على ضرورة الاستمرار في دعم ليبيا على درب التسوية السياسية الشاملة بما يساعد الأشقاء الليبيين على توفير أفضل الظروف لإنجاح هذه الاستحقاقات، بما في ذلك تفكيك الجماعات المسلحة وخروج المرتزقة، وما يتطلبه ذلك من تنسيق محكم بما يحفظ أمن ليبيا واستقرارها وأمن واستقرار المنطقة العربية عمومًا.

الحكومة الليبية ليبيا ؤتمر دعم استقرار ليبيا إجراء انتخابات في ليبيا باريس

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

غدًا.. إعلان بدء التجارب السريرية على لقاح «كوفى فاكس» المصرى المضاد لـ«كورونا»

الرئيس السيسى يوجه بإقامة شبكة موحدة لسرعة احتواء الأزمات والكوارث

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

قرار من «الإدارية العليا» بشأن طعن هانى العتال على «عمومية الزمالك»

تجديد حبس المتهم بإجبار شاب التوقيع على إيصالات أمانة بحلوان

مصرع 3 أشخاص و450 مصابًا بـ«لدغات عقارب» فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال