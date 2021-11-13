الحكومة الليبية: نسعى لضمان انتخابات مقبولة محليًا ودوليًا

قالت الحكومة الليبية اليوم السبت، إن تنظيم عملية الانتخابات ستكون ليبية بحتة، بينما يقتصر الحضور الخارجي على الإشراف والرقابة فقط.

وأضافت في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج": "نسعى لضمان وجود انتخابات تُقبل نتائجها محليًا ودوليًا وفق آليات محددة".

وأوضحت أن جزءا كبيرا من ملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة، "دولي" ولا يمكن حله داخليًا، مشيرة إلى أنه هناك اتفاقا بخروج 300 مرتزق، و"نأمل تنفيذ هذا الاتفاق وتوسيعه".

في سياقٍ متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها في أفق الاستحقاقات الانتخابية والأمنية.

وشدد الوزيران - على هامش مشاركتهما في مؤتمر باريس حول ليبيا الذي احتضنته العاصمة الفرنسية - على ضرورة الاستمرار في دعم ليبيا على درب التسوية السياسية الشاملة بما يساعد الأشقاء الليبيين على توفير أفضل الظروف لإنجاح هذه الاستحقاقات، بما في ذلك تفكيك الجماعات المسلحة وخروج المرتزقة، وما يتطلبه ذلك من تنسيق محكم بما يحفظ أمن ليبيا واستقرارها وأمن واستقرار المنطقة العربية عمومًا.