السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تسجل 1241 وفاة جديدة بكورونا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

سجلت روسيا، اليوم السبت، 1241 حالة وفاة في يوم واحد بفيروس (كوفيد -19)، في زيادة قياسية جديدة، إضافة إلى 39256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستأنفت معظم المناطق الروسية التي تتجاوز 80، العمل بعد إغلاق لمدة أسبوع بهدف الحد من زيادة الإصابات.

وسجلت روسيا 40 ألفًا و123 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (كوفيد ــ19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض عن اليوم السابق، الذي سجلت فيه 40 ألفًا و759 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 8 ملايين و992 ألفًا و595 إصابة.

روسيا زيادة الاصابات معظم المناطق الروسية كوفيد الاصابات

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