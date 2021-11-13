عرض مسلسل «البحث عن علا» لهند صبري مطلع ديسمبر على «نتفيلكس»

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “البحث عن علا” للنجمة هند صبري عرض المسلسل على منصة “نتفيلكس” في شهر ديسمبر المقبل.

وكانت هند صبري قد انتهت من تصوير العمل قبل شهور وتنتظر تحديد موعد نهائيًا للعرض.

ونجحت الجهة المنتجة لمسلسل “البحث عن علا” الذي يعد الجزء الثاني من مسلسل “عايزة أتجوز” بطولة الفنانة هند صبري، في التعاقد مع عدد كبير من النجوم للظهور كضيوف للشرف في حلقات مسلسل “البحث عن علا” المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات العالمية، واستعانت الفنانة هند صبري بعدد من أصدقائها في الوسط الفني للمشاركة في العمل.

قائمة الضيوف الشرف

تضم قائمة ضيوف شرف مسلسل البحث عن علا المكون من 8 حلقات عددًا من الضيوف حيث يظهر كل نجم ضيف في حلقة من العمل الذي فقد عدد من نجوم الجزء الأول وأهمهم طارق الإبياري وأحمد فؤاد سليم، والقائمة الجديدة تضم النجمة يسرا التي قاربت على الانتهاء تمامًا من مشاهدها وآسر ياسين الذي انتهى من دوره وكذلك فتحي عبد الوهاب ودينا فؤاد والنجم خالد النبوي وتتعاقد الشركة مع نجمين آخرين خلال الأيام القادمة.

المسلسل الجديد "البحث عن علا"، من إخراج المخرج هادي الباجوري الذي انتهى من مونتاجه قبل فترة بالتزامن مع تصوير مشاهد فيلمه الجديد “جارة القمر” بطولة ياسمين رئيس، والمسلسل الجديد من بطولة كلا من النجمة هند صبري، وهو مستوحى من شخصيات تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة ويشارك في البطولة ندى موسى ومحمود الليثي وسوسن بدر.

ويرصد المسلسل في شكله الجديد شخصية “علا عبد الصبور” والتغييرات الاجتماعية التي طرأت في السنوات العشر الأخيرة، ويستكشف قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور التي تعيد اكتشاف أو إعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.