400 مصاب بـ«لدغات العقارب» فى أسوان

ارتفع عدد المصابين بلدغات العقارب في أسوان، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية، إلى 400 حالة.

وكشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في أسوان عن أن المستشفيات استقبلت 400 حالة مصابة بلدغات عقارب حتى الآن.

وأشار المصدر، لـ"الدستور"، إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات «أسوان الجامعي، وكوم أمبو، وأسوان الجامعي»، مؤكدًا توفير المصل وكافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وشهدت مدينة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، غرق العديد من الشوارع والمناطق بمياة الأمطار، وذلك إثر هطول أمطار غزيرة، أمس، ما أدى إلى أعاقة حركة المرور بشكل نسبي.

ووجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستئناف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، بجانب إعادة فتح الطرق السريعة، مع التزام سائقي المركبات بالتهدئة والسرعات المقررة.