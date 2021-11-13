ضبط هارب من مؤبد فى شقة بالسيدة زينب

تمكنت رجال مباحث القاهرة، اليوم السبت، من ضبط هارب من المؤبد مختبئًا في شقة بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وجاء فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة "المطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية والمقضى فيها بالسجن المؤبد" حال تواجده بدائرة القسم مختبئ في شقة.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.