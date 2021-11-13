السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الدقى

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

نشب حريق اليوم السبت، بشقة سكنية بمنطقة الدقي محافظة الجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية لمحاصرة النيران وتمت السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده للبنايات المجاورة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية في الدقي، انتقل رجال الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين اشتعال حريق بشقة دون إصابات بشرية، فتمت محاصرة النيران وإخمادها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ إخطار النيابة للتحقيق.

مديرية أمن الحماية المدنية تحقيق الداخلية حرائق السيطرة علي حريق الوقاية من الحريق بمديرية أمن الجيزة

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