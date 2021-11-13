السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: كلمة الرئيس أمام مؤتمر باريس «خارطة طريق» لإعادة إعمار ليبيا

النائب هشام سويلم
النائب هشام سويلم

أكد النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مؤتمر باريس حول ليبيا المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، هامة للغاية وبمثابة خارطة طريق لعودة الأمن والاستقرار وإعادة بناء المؤسسات والاعمار فى ليبيا، مؤكدًا أن الرئيس وضع الأمور في نصابها الصحيح بتأكيد ضرورة إجراء الاستحقاقات الليبية وإرساء الاستقرار لتوزيع الثروات الليبية بعدالة، وتأكيد ضرورة النص بكل صراحة على خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وقال النائب هشام سويلم أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر باريس الدولى هامة للغاية في ضوء  مكانة وقوة دور الدولة المصرية المحوري وتأثيرها الإقليمي والدولي وحرصها على دعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهود كبيرة للتنسيق مع كافة الأطراف الدولية المختلفة والأطراف الإقليمية في سبيل إحلال السلام وإرساء الاستقرار والازدهار في ليبيا وكذلك الاحترام الكامل لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية لأن استقرار ليبيا هو استقرار للمنطقة كلها .

النائب هشام سويلم مجلس الشيوخ السيسي باريس مؤتمر باريس الدولي ليبيا

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