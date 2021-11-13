السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حكاية «ويبقى الأثر» من مسلسل «إلا أنا» بطولة نجلاء بدر على «dmc» الليلة

نجلاء بدر
نجلاء بدر

تبدأ شبكة قنوات DMC في الثامنة من مساء اليوم عرض الحلقة الأولى من حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا" في بطولة مطلقة أولى للفنانة نجلاء بدر وهي الحكاية السادسة من الموسم الثاني من المسلسل.

تفاصيل حكاية ويبقى الأثر

تتحدث الحكاية عن ألم فراق الزوج ومواجهة الزوجة لكل متاعب ومصاعب الحياة والعيش على ذكرى الحب بين الطرفين، والحكاية تقدم عبر 10 حلقات تعرض من السبت إلى الأربعاء لمدة أسبوعين، ويشارك في الحكاية كلا من الفنان الكبير لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش ورانيا منصور والحكاية فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسري.

وكانت الجهة المنتجة لمسلسل "إلا أنا" طرحت خلال الساعات الماضية بوستر الحكاية الجديدة "ويبقى الأثر" والذى تصدرته الفنانة نجلاء بدر، تمهيداً لبدء عرض الحكاية غد السبت على قناة dmc الساعة 8 مساء، وخلال الساعات الماضية كثف فريق العمل التصوير بشكل يومى للانتهاء من آخر المشاهد حسب الخطة التي وضعها 
وكانت dmc عرضت الحكاية السابقة باسم «حكايتي مع الزمان» من إخراج أحمد حسن وتأليف أمين خليل والحكاية من بطولة أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفه، نوال سمير، شاهيستا سعد رضوى جوده، هايدي رفعت.

وتعد الحكاية هي الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت مؤخرًا حكاية «على الهامش» بطولة نيرمين الفقي، وإخراج أحمد شفيق، وحكاية «بدون ضمان» بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

عبّر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته لما حققته حكاية «حكايتي مع الزمان» من مسلسل «إلا أنا»، بطولة الفنان أحمد خليل والذي وافته المنية منذ أيام، مشيرًا إلى أن آخر لقاء جمع بينهما أثناء تصوير المسلسل منذ أسابيع قليلة، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدان ممثل كبير بالوسط الفني.

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