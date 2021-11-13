اليوم.. محاكمة سائق بتهمة قتل زوجته وتعذيبها فى دار السلام

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام.



تعقد لجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر معتز مدحت ووليد عبد الجواد.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغاً بوجود جثة داخل منزلها بدار السلام، وانتقل عليى الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تم العثور على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها وبمعاينة جثة المجني عليها «م. م»، 27 سنة، وتبين وجود آثار تعذيب في جسدها ، بجانب وجود آثار لاصق على فمها وكيس مخده ملطخ بالدماء بجوار الجثة.

التحريات

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "محمد .ع" ويعمل سائق، وتم ضبطه واعترف ب قيامه ب قتل زوجته بعد تعذيبها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بتعذيب زوجته بالضرب وتقييدها لشل حركاتها ووضع لاصق علي فمها ل منعها من الاستغاثة ب الجيران بسبب تعذيبه الشديد لها، بعدما تجرد المتهم من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وظل يعتدي بالضرب علي زوجته و تعذيبها بالساعات و لم يتوسل لصرخاتها أو صراخ أطفالها الاثنين عمر 6 سنوات و حمزة سنتين وظل يعذبها حتي تأكد من موتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يكتفي بموتها بل قام بالتنكيل بجثتها عقب وفاتها، و تركها مقتولة داخل الشقة و قام ب أخذ طفليه الصغار و اتجه بهما إلي والدته بمدينة السلام، و لم يكتفي المتهم ب قتلها بل قام ب تضليل أسرة المجني عليها ب الاتصال ب شقيقها و خالها قائلاً «بنتكم هربت وأنا معرفش حاجة عنها»، و كان يحاول المتهم وقتها التخلص من جثة زوجته.