اليابان.. تفش جديد لأنفلونزا الطيور وإعدام 40 ألف دجاجة

أعلنت السلطات اليابانية أمس عن اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي انفلونزا الطيور في محافظة كاجوشيما الواقعة في جنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الاختبارات الجينية التي تم إجراؤها على العديد من الطيور النافقة في محافظة كاجوشيما، أظهرت وجود سلالة "H5" من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.

وتعتزم السلطات اليابانية إعدام نحو 40 ألف طائر في مزرعة بمحافظة كاجوشيما، كما منعت نقل الدجاج والبيض داخل منطقة قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة، حيث تم العثور على بؤر للمرض.

ويعد هذا ثاني تفشي لفيروس أنفلونزا الطيور في اليابان خلال هذا الموسم، حيث تم اكتشاف الفيروس في وقت سابق في محافظة أكيتا، وبذلك سيصل مجموع الطيور التي ستتخلص منها السلطات اليابانية إلى 143 ألفا.

وعلى صعيد آخر، قررت الحكومة اليابانية تأمين عقار فموي لعلاج مصابي فيروس كورونا لـ 1.6 مليون شخص، استعدادا لموجة سادسة محتملة من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - في اجتماع فرقة عمل خاصة وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية "من خلال تأمين نظام طبى قائم على السيناريو الأسوأ وتعزيز العلاج المبكر، سنتمكن من مواصلة أنشطتنا الاقتصادية والاجتماعية حتى لو انتشرت العدوى".

وتتضمن حزمة مكافحة فيروس كورونا، التي وضعتها الحكومة خلال الاجتماع، خطة لزيادة السعة الاستيعابية في المستشفيات بالبلاد لمرضى كوفيد-19 بنسبة 30 % مقارنة بمستوى الذروة خلال الموجة الخامسة من الإصابات هذا الصيف.

واتفقت الحكومة اليابانية بالفعل مع شركة ميرك الأمريكية للأدوية على شراء 1.6 مليون جرعة من عقار مولنوبيرافير، وهو دواء يتم تناوله عن طريق الفم يمنع الفيروس من الدخول أو التكاثر في الجسم، وترى اليابان أن هذا الدواء هو مفتاح القضاء على الوباء.

وتخطط الحكومة أيضا لتمكين توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالإضافة إلى توفير ما يصل إلى 2 مليار ين (17.5 مليون دولار) لتطوير الأدوية الفموية في اليابان.