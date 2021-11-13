السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فرونتكس»: على الاتحاد الأوروبى الاستعداد للمزيد من المهاجرين

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

دعا مدير الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس" فابريس ليجيري، الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لتدفق المزيد من المهاجرين من الشرق الأوسط عبر بيلاروس.

 

وقال ليجيري في حديث لوكالة "رويترز": "يمكننا أن نرى بناء على تحليلنا للمخاطر أن جميع العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة لا تزال قائمة وليس هناك أي توجه لوقف التصعيد... وعلينا أن نكون مستعدين لنواجه هذا الوضع لفترة طويلة".

 

وأشار مدير الوكالة إلى أنها تدرس تقديم الصور من الأقمار الصناعية لبولندا لمساعدتها في التعامل مع أزمة المهاجرين.

 

وتخطط الوكالة أيضا لمساعدة بولندا في إعادة الهاجرين إلى بلدانهم.

 

واعتبر ليجيري أن الأزمة التي تواجهها بولندا حاليا، لها طابع جيوسياسي، وهناك حاجة لقرار سياسي من أجل صياغة الخطوات الضرورية لدعم البلدان مثل بولندا.


وعلى صعيد آخر، دعا الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء به لتخفيف تدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد.

 

وقام المجلس بتحديث قائمة البلدان التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها، حيث أضيفت شيلي والكويت ورواندا إلى القائمة الخضراء، وشُطبت البوسنة والهرسك وجمهورية مولدوفا من القائمة، فينا يتم تحديث القائمة كل أسبوعين وفقا لخريطة تفشي فيروس كورونا عالميا.
 

وبناءً على المعايير والشروط المنصوص عليها في التوصية، فإنه  يجب على الدول الأعضاء أن ترفع تدريجيا قيود السفر على الحدود الخارجية لسكان بلدان (أستراليا، كندا، تشيلي، الأردن، الكويت، نيوزيلاندا، قطر، رواندا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، أوروجواي، الصين).

 

وذكر موقع الاتحاد الأوروبي، أن تحديث معايير تحديد البلدان التي يجب رفع قيود السفر عنها يخضع لعدة عوامل منها: الوضع الوبائي والاستجابة الشاملة لجائحة COVID-19، فضلاً عن موثوقية المعلومات المتاحة ومصادر البيانات، وأيضًا مبدأ المعاملة بالمثل، وتشارك دولشنجن المنتسبة (أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا) في هذه التوصية.

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