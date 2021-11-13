السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تعلن عن تدابير صارمة لاحتواء وياء كورونا

هولندا
هولندا

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، عن إغلاق جزئي في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، يتوقف بموجبه عمل الحانات والمطاعم مبكرا، فيما تقام الفعاليات الرياضية بدون جمهور.

 

وقالت هيئة الإذاعة الهولندية "إن.أو.إس" إن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ مساء غد السبت في محاولة لوقف زيادة في حالات الإصابة بكوفيد -19 التي سجلت رقما قياسيا أمس، وهذا هو أول إجراء من هذا القبيل في أوروبا الغربية منذ فصل الصيف.

 

وبموجب الإغلاق، ستحث السلطات المواطنين على العمل من المنزل قدر الإمكان، ولن يُسمح للجماهير بحضور الأحداث الرياضية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك مباريات كرة القدم، فيما ستبقى المدارس والمسارح ودور السينما مفتوحة.

 

وزادت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بشكل سريع في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة بعد رفع إجراءات التباعد الاجتماعي في أواخر سبتمبر، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 16300 إصابة أمس .

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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