السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محافظ سوهاج يكلف السكرتير العام بالانتقال لموقع حريق أحد المعارض بطهطا

حريق طهطا
حريق طهطا

كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، بتفقد موقع الحريق الذي نشب بمركز ومدينة طهطا للوقوف على حجم الخسائر وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحريق، بحضور فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا. 

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق بين الوحدة المحلية، ومديرية التضامن الاجتماعي، لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق، وصرف التعويضات المقررة في أسرع وقت، والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عن الحريق. 

يذكر أن حريقاً نشب بأحد المعارض التجارية بطهطا، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا من السيطرة على الحريق وإخماده.

خسائر مستشفيات الحماية المدنية محافظة سوهاج اثار على مستوى خلال بداية خدمات فحص عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

منتخب مصر يتأهل رسمياً للمباراة الفاصلة للمونديال

حريق هائل بمعرض تجارى بمدينة طهطا فى سوهاج

بعد خسارة القمة.. تفاصيل اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك

البنتاجون: تحركات روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا لا تشير إلى خطط للتدخل فيها

حقيقة زواج الجن من الإنس.. داعية يكشف

السلطات الصحية فى الجزائر تحذر من موجة كورونا رابعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال

سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام