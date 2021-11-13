محافظ سوهاج يكلف السكرتير العام بالانتقال لموقع حريق أحد المعارض بطهطا

كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، بتفقد موقع الحريق الذي نشب بمركز ومدينة طهطا للوقوف على حجم الخسائر وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحريق، بحضور فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق بين الوحدة المحلية، ومديرية التضامن الاجتماعي، لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق، وصرف التعويضات المقررة في أسرع وقت، والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عن الحريق.

يذكر أن حريقاً نشب بأحد المعارض التجارية بطهطا، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا من السيطرة على الحريق وإخماده.