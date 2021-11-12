ميرفت أمين عن «حكايتي مع الزمان» من إلا أنا: سعيدة بردود الأفعال

عبّرت الفنانة ميرفت أمين عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل «إلا أنا»، وتحديدًا حكاية «حكايتي مع الزمان»، والتي شارك فيها النجم الراحل أحمد خليل الذي وافته المنية منذ أيام.

وقالت «أمين» في تصريحات لـ«الدستور»: «المسلسل كان تريند منذ الحلقة الأولى، وخاصة مع إعلان طلبها الطلاق من زوجها عزيز، ولكن ما حدث نتيجة هم وضغط كبير تعرضت له طيلة السنوات التي عاشت معه فيها».

وأوضحت: «مبسوطة جدًا بردود فعل الناس بعد بداية الحلقات منذ أيام حتى الحلقة الأخيرة، ومن خلال العمل نقدم رسالة لكل ست إنها تكون قوية وتعبر بما تشعر به من ظلم أو مشكلة».

تفاصيل حكايتي مع الزمان

«حكايتي مع الزمان» من إخراج أحمد حسن وتأليف أمين خليل والحكاية من بطولة أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفه، نوال سمير، شاهيستا سعد رضوى جوده، هايدي رفعت.

وتعد الحكاية هي الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت مؤخرًا حكاية «على الهامش» بطولة نيرمين الفقي، وإخراج أحمد شفيق، وحكاية «بدون ضمان» بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

على الهامش

يذكر أن عرضت قناة دي إم سي حكاية «على الهامش» مؤخرًا، على قناة dmc، والذي دارت أحداث الحكاية في إطار الـ10 حول ياسمين التي تنفصل عن زوجها وتدخل في مشاكل معه حول حضانة الأولاد، وهي من بطولة نيرمين الفقي وصبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.