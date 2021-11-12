السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الجزائري يؤكد أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لإفشال «الحروب الجديدة»

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، أن الاستعمار في ثوبه الجديد أدرك أن المواجهة المباشرة مع الشعوب أصبحت "مكلفة وغير مجدية"، مشددا على أهمية ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لإفشال "الحروب الجديدة".
وأضاف شنقريحة، خلال كلمته على هامش زيارته، اليوم الجمعة؛ لإحدى الوحدات العسكرية، أنه "يتعين إعادة قراءة التاريخ لفهم عينة من أساليب هذا النمط الجديد القديم واستنباط الطرق الكفيلة من أجل "التصدي بفعالية" لهذا النوع الجديد من الحروب.
وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري أنه "لمواجهة وإفشال هذا النوع من الحروب الجديدة، يتعين الاقتداء بأسلافنا"، من خلال تعزيز أواصر الوحدة الوطنية، والعمل على إبراز الوحدة والابتعاد عن الفرقة، واستعادة الثقة في القدرات والإمكانيات.

الجزائر الجيش الجزائري إفشال الحروب الجديدة

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