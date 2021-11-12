السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اختتام برنامج المعسكر الصيفي الافتراضي لـ«واعظات الأزهر»

واعظات الأزهر
واعظات الأزهر

اختتمت واعظات الأزهر الشريف مساء اليوم المعسكر الصيفي الافتراضي الذي أقيم ضمن برنامج واعظات مع فتيات، حيث اشتمل المعسكر على كثير من المحاور من أبرزها: مقرأة القرآن الكريم، الرسائل الدعوية، عبادات القلوب، فقه الفتاة، التنمية البشرية، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الجهود الدعوية لواعظات الأزهر بما يلبي احتياجات شريحة مهمة في المجتمع المصري، خاصة في الوقت الحالي. 

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الذي حضر فعاليات اختتام البرنامج الذي عقد الليلة عبر برنامج zoom، إن هذه البرامج الإلكترونية تأتي استكمالًا للبرامج المباشرة وتحقق جانبًا مهمًا من احتياجات السيدات اللاتي لا يستطعن التواصل المباشر، كما أنها تمنحهن الفرصة في التواصل المستمر مع واعظات الأزهر والاستفادة في جوانب علمية وشرعية متنوعة.

كما أثنى عيّاد على هذه الجهود المقدمة من واعظات الأزهر، مؤكدًا أنها تمثل استكمالًا لمسيرة واستراتيجية عمل الوعاظ بالأزهر بما يدعم الوصول إلى جميع فئات المجتمع من الرجال والناس ويحقق رسالة الأزهر في الجانب الدعوي والتوعوي.

من جانبها أشارت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات والمشرفة على البرنامج، أن البرنامج استمر على مدار شهرين كاملين بمشاركة واعظات الأزهر بشكل يومي في هذا البرنامج المكثف الذي كان يُفتتح بعد صلاة الفجر وتُختتم فعالياته مع صلاة العشاء، ويقدم وجبة علمية مكتملة في محاور متنوعة.

وأوضحت "شاهين" أن البرنامج الذي تم تكريم المشاركات فيه الليلة من الجمهور العام وتقديم شهادات تقدير لهن على التزامهن، شهد إقبالًا من جانب السيدات والتزام بالحضور في مختلف فعالياته، كما أن هناك –أيضًا- مطالب من جانبهن بتكرار مثل هذه البرامج المهمة.

اختتام برنامج المعسكر الصيفي الإفتراضي واعظات الأزهر

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