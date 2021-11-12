نيابة جنوب الجيزة تأمر بحبس تاجر مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه في أطفيح، وبحوزته 153 كيلو من مخدرى البانجو والحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم، أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه تمهيدًا لترويجها بين عملائه، مشيرًا إلى أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المضبوطات.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته 150 كيلو من مخدر البانجو، و3 كيلو من مخدر الحشيش في أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

اتجار عاطل بالمواد المخدرة

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وحيازته كمية كبيرة من البانجو والحشيش لترويجها بين عملائه فى أطفيح.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 150 كيلو من مخدر البانجو، و3 كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.