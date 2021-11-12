«البيئة»: نرغب فى تنفيذ مشروعات «التخفيف والتكيف» مع التغيرات المناخية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP على هامش مشاركة وزارة البيئة فى مؤتمر الأطراف الـ٢٦ للتغيرات المناخية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية والخاصة بالتغيرات المناخية.

وزيرة البيئة خلال الاجتماع

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الدور الهام الذى يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى دعم استراتيجية المناخ ٢٠٥٠ ، حيث تقوم مصر باتخاذ إجراءات أكثر جرأة في مجال التغيرات المناخية، كما أنها تدعم المطالب الإفريقية وتتحدث معها بصوت واحد.

وأوضحت فؤاد أن هناك رغبة واتجاهًا نحو تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرةً إلى أهمية دعم تمويل تغير المناخ والتكيف والذي سيكون من ضمن القضايا الهامة على طاولة المفاوضات في مؤتمر الأطراف الـ ٢٧ للتغيرات المناخية، مؤكدةً أن الطريق إلى المؤتمر سيكون من خلال التنوع البيولوجي، حيث نعمل على ربط التنوع البيولوجي والطبيعة بالمناخ.

وتقدمت فؤاد بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لأنه يعتبر من الشركاء المميزين الذين عملت معهم، نظرًا لاهتمامهم الملحوظ بالتنوع البيولوجي، موضحةً أنه من بين الموضوعات الهامة التى نرغب أن يدعمها البرنامج هو العملية السياسية لمؤتمر الأطراف الـ٢٧.

كما أعرب آخيم شتاينر عن سعادته بالتعامل مع مصر وخاصة وزارة البيئة وبتنظيمها لمؤتمر الأطراف الـ٢٧ للتغيرات المناخية، مؤكدًا حرص البرنامج على تقديم الدعم لمصر فيما يخص موضوعات المناخ والاقتصاد والتعافى لإنجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة.