الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: غلق مسجد عبدالمنعم رياض بالدقهلية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف، الجمعة، غلق مسجد عبدالمنعم رياض بمنية غريطة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف، عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد وموافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بالديوان العام وزارة الأوقاف على إعادة الفتح، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك.

وقالت إن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء.

مسجد عبدالمنعم رياض الأوقاف غلق مسجد عبدالمنعم رياض لجنة إدارة أزمة كورونا مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية عدم فتح المسجد التعهدات اللازمة بالالتزام الاجراءات الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يروج لذبح التلاميذ داخل مدرسة بقنا

«شبورة وانخفاض في الحرارة وأمطار».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى للشعب الليبى: ستجدون مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها

محمد صلاح الأفضل فى الدورى الإنجليزى

ضبط المتهمين بسحل سيدة بسبب خلافات الميراث بشمال سيناء

نص كلمة الرئيس السيسى أمام مؤتمر باريس حول ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون إسرائيل

السلطة الفلسطينية تنفى الحصول على قرض من إسرائيل

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء