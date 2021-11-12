«الأوقاف»: غلق مسجد عبدالمنعم رياض بالدقهلية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف، الجمعة، غلق مسجد عبدالمنعم رياض بمنية غريطة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف، عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد وموافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بالديوان العام وزارة الأوقاف على إعادة الفتح، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك.

وقالت إن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء.