انطلاق القوافل الرياضية بجامعة سوهاج لخدمة قرية مزاتا بجرجا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية فى الفترة من 12 نوفمبر الحالى حتى 24 ديسمبر المقبل.

وقال «عبدالخالق»، إن الفوج الأول من المعسكر توجه لتنفيذ القافلة الرياضية الأولى بقرية مزاتا بمركز جرجا، في إطار مشاركة الجامعة في مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، مشيرًا إلى مشاركة الدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج، والذي أشاد بجهود الطلاب في تقديم المساعدة وخدمة المجتمع، وأهمية تلك المعسكرات لاكتساب المهارات وثقل وتكوين الشخصية، بالإضافة إلى تعزيز قيم حب العمل التطوعي ومساعدة الآخرين.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله، القائم بعمل عميد الكلية، أنه بدأت الفعاليات صباحاً بطابور تمام المعسكر على أرض ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، ثم انطلق الفوج الأول من المعسكر والذي يشارك به 165 متدربًا من الفرقة الأولى، متجهًا لمركز شباب قرية مزاتا لتنفيذ أعمال القافلة، لافتاً إلى مشاركة نائب المحافظ الطلاب في أعمال الخدمة العامة والتشجير.

تقديم المساعدة ومد يد العون لخدمة المجتمع

وقال الدكتور ممدوح محمد السيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المعسكر، إن تنظيم هذا المعسكر يأتي إيماناً بأهمية ودور الكلية في حث طلابها على تقديم المساعدة ومد يد العون لخدمة المجتمع الخارجي، موضحًا أنه يتم تنظيم فعاليات المعسكر بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور يحيى ثابت يحيي المدير التنفيذي للمعسكر، أن معسكر القوافل الرياضية لطلاب الفرقة الأولى، يأتي تحت شعار «حياة كريمة»، مضيفًا أنه تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ثلاث أفواج وينفذ المعسكر كل يوم جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر، مشيرًا إلى أنه سوف تنفذ القافلة الرياضية القادمة يوم الجمعة 19 نوفمبر، متجهة إلى مركز شباب قرية الجلاوية بـ«ساقلته».

