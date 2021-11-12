كيف تتخلص من مشاكلك وضغوطاتك النفسية بعيدا عن الاستغلال؟

تحولت التنمية البشرية من كونها علم ننتهجه ووسيلة للتحفيز إلى وظيفة يمتهنها البعض لكسب الأموال من خلال بعض الفيديوهات التي أطلق عليها فيديوهات تحفيزية والتي أصبحت تشكل ضغط نفسى كبير في الآونة الأخيرة وذلك لكثير من الأسباب التي سوف نتطرق إليها.

تقول الكاتبة لبنى طاهر، إن الكثيرين أصبحوا يستبدلون علم النفس بعلم التنمية البشرية و يلجأون إلى المدرب الشخصي بدلا من الدكتور النفسى وهذا ينذر إلى سوء فهم لما يجب اتباعه عندما نعانى من بعض التحديات في حياتنا.

تتحدث الكاتبة في علم التنمية البشرية لـ"الدستور" أنه يجب أن تتفهم سيكولوجيتك وتتعامل معها تعامل جيد حتى تتمكن من أن تعرف الخطوات التي يجب أن تتبعها لكى لا تصيب نفسك بالإحباط عن طريق الضغط المستمر لتنمية ذاتك، فقراءة كتاب أو سماع فيديو عن كيفية الوصول لحلمك متزامنا مع خسارة مادية فادحة قد يشعرك بأنك فاشل، أو قراءة كتاب عن السعادة في وقت قد تكون فقدت فيه أحد الأشخاص المقربين قد يبعث شعور السخط بداخلك.

وأوضحت أن السعي المستمر لتنمية ذاتك جيد ولكن يجب أن تعرف متى تتوقف عن هذا حتى لا يتحول لجلد ذات وهذا هو المقصود بفهم السيكولوجية الخاصة بك، وبخاصة مع وجود الكثيرين ممن يدعون دراسة التنمية البشرية ويمتهنون بكلماتهم التحفيزية المستمرة والتي قد تتحول لوسيلة ضغط للوصول إلى الكمال وهو أمر محال.

وتابعت: فقد تجد نفسك تسعى إلى الوصول للوزن المثالى، واتباع حميات غذائية قاسية، و تسجل أسماء الكثير من الكتب لتقرأها وتحاول أن تجبر نفسك على القراءة حتى وإن لم تكن تحبها و تجبر نفسك على فعل الكثير من الأشياء دون أن تراعى ثمن ذلك والذى قد يكون فيه اختراق لروحك.

أمور يجب أن تتبعها حتى لا تقع ضحية للضغوطات والمشاكل:

وعن الأمور التي يجب أن نتبعها كي لا نقع ضحية للضغوطات التي يصدرها بعض مدعين التنمية البشرية أكدت على أنه إذا شعرت ان أمور حياتك لا تسير على ما يرام و شعرت بضغوطات نفسية و قررت ان تستشير أخصائى فتوجه الى طبيب نفسي بدلا من مدرب التنمية البشرية.

لا تربط سعادتك بإلانجازات والوصول الى الأحلام، فالسعادة الحقيقة في الوقت الحالي الذى يملؤه الصخب تكمن في الوصول إلى السلام الداخلى وما أعظمه من وصول، كما يجب مكافأة النفس على كل وأى خطوة تخطوها في حياتك، حتى أبسط و أصغر الخطوات من وجهة نظرك، فتلك الخطوات الصغيرة تصنع منك إنسان عظيم.

عليك أن تصفق لكل من حولك على صفاتهم الحميدة وعلى خطواتهم الصغيرة، حاول أن تكون مصدرا لجعل الناس يحبون أنفسهم لما هم عليه.

هون عليك أنت لم تخلق للكمال فأنت لست إنسان ألى يستطيع التحكم في جميع خطواته، لا يحدد قيمتك رقم على الميزان، فالأهم من ذلك الرقم هو صحتك النفسية و الجسدية معاً، فأنت لست بجاهل لأنك لا تلم بجميع علوم الدنيا، فيكفى معرفة معلومة واحدة و لو بسيطة في وقت فراغك.