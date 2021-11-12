قطع المياه ببعض أحياء الجيزة لأعمال الإحلال والتجديد

لمدة 6 ساعات...

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حي الوراق – حي شمال الجيزة – حي العجوزة – حي بولاق الدكرور)، وذلك اعتبارًا من الساعة ١٢ منتصف ليل اليوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت، وذلك لمدة ٦ ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخط المياه قُطر ٦٠٠مم بشارع المطار، الأمر الذي يتطلب منع المياه عن الخط قُطر ١٢٠٠مم، لتغيير المحابس قُطر (١٢٠٠مم - ٦٠٠مم ) القائمة، وربط الخط قُطر ٦٠٠ مم الجديد، على الخط القائم قُطر ١٢٠٠ مم بميدان الشجرة، وذلك لاستكمال أعمال غسيل الخط.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.