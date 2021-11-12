تدشين 11 قارب صيد لأبناء قرية المنصورية فى أسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان بتدشين 11 قارب صيد مجهزة بالموتور وأدوات الصيد المختلفة والمقدمة من مؤسسة «صناع الخير» مجاناً للأسر الأكثر احتياجاً بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو كمرحلة أولى، حيث قام نائب المحافظ والدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بالمؤسسة، بتوزيع عقود تمليك القوارب على المستفيدين، وذلك وسط فرحة الأهالى، وبحضور الأجهزة التنفيذية وأعضاء فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

من جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى لمؤسسة صناع الخير، بإشراف مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، لما تقدمه من مساعدات إنسانية جليلة، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد مدى التلاحم والتكامل بين الجهود الحكومية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى في دعم الأسر الأكثر احتياجاً من خلال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية وتنظيم قافلة العيون الطبية "عنيك في عنينا"، وكذا توفير المساعدات المادية والعينية المختلفة لأبناء المحافظة في كافة المجالات، كرفع كفاءة المنازل وغيرها من أوجه الدعم المتنوعة.

فيما أشار مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير إلى أن القوارب التي تم توفيرها لأبناء قرية المنصورية بدراو تأتى ضمن 40 قاربا مما سيسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء القرية، كما ستقوم المؤسسة بعمل ثلاجة لحفظ الأسماك، بجانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة 40 منزلا بالمنصورية.

وفى نفس السياق، قدّم أهالى قرية المنصورية شكرهم الجزيل للرئيس السيسى على مبادراته الإنسانية المتعددة التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق النائية، كما أثنى الأهالى على الدور الرائد والمتميز الذى يقوم به محافظ أسوان، والمتمثل في جولاته الميدانية بمختلف قرى ومدن المحافظة والتي تسهم في تلبية المطالب الجماهيرية والتعامل الفورى مع الشكاوى ووضع الحلول العاجلة لها، مقدمين شكرهم أيضاً لمؤسسة صناع الخير على ما قدمته وتقدمه من دعم لأهالى القرية.

وتجدر الإشارة إلى أن قرية المنصورية التي تضم نحو 15 ألف نسمة، وتتبعها المنصورية الجديدة و5 نجوع، تعتبر ضمن 39 قرية أكثر احتياجاً تم اختيارها منذ انطلاق مبادرة "حياة كريمة".