«صحة سوهاج» تشكر مسنًا عمره 83 عاما لحرصه على تلقي لقاح كورونا

قدمت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الشكر لمسن يدعى العبد الصالح محمد من مواليد 1938 مركز طهطا لحرصه على الحضور لمقر الفرقة المتنقلة بنادي الطلائع بطهطا

لحصوله على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وناشدت وكيل وزارة الصحة مواطني المحافظة سرعة الحصول على اللقاح حرصا على سلامتهم وحمايتهم من تداعيات الإصابة بالفيروس والوقاية منه.

كما أشارت أيضا إلى زيادة عدد مراكز اللقاح بالمحافظة لتصبح 79 مركزا وبزيادة 32 مركزا جديدا تغطي جميع أنحاء مراكز المحافظة بالإضافة الي عشرات الفرق المتنقلة يوميا والتي يتم الإعلان عنها وذلك لتطعيم أكبر عدد من المواطنين والتسهيل والوصول لكل أهالينا في أنحاء المحافظة

وأضافت أن هذه الزيادة بالمراكز تأتي في إطار خطة الدولة الوقائية وتيسيرا علي المواطنين بالمحافظة.

فيما صرح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بأن غداً الجمعة سوف يتم انطلاق فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، فى الفترة من ١٢ نوفمبر حتي ٢٤ ديسمبر القادم.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، أن المعسكر يشارك به ٤٩٠ متدرب من الفرقة الأولى بالكلية، مؤكداً أن المعسكرات هي إحدى الأنشطة التي تساهم فى تنمية مهارات القيادة والتبعية، وتعزيز قيم التعاون ومساعدة الآخرين، وحب العمل التطوعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف الدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر، بأن فعاليات المعسكر تشمل أعمال الخدمة العامة والتشجير بمراكز الشباب، بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور يحيى ثابت يحيي المدير التنفيذي للمعسكر، بأنه تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ثلاث أفواج، وينفذ المعسكر كل جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر ومدة كل فوج ثلاثه أيام، مشيراً إلى أن الفوج الأول للمعسكر يبدأ يومي ١٢و١٩ نوفمبر، والفوج الثاني سينطلق يومي ٢٦ نوفمبر و٣ ديسمبر، أما الفوج الثالث سيكون يومي ١٠ و ١٧ ديسمبر، بالإضافة إلى يوم ٢٤ ديسمبر لجميع الأفواج.