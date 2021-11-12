الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طاه ملكي سابق يكشف أبرز العادات الغذائية الخاصة بالأميرة ديانا

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

كشف رئيس الطهاة الملكيين السابق لديانا دارين ماكجرادي مؤلف قوائم الطعام البريطاني، الذي يعيش الآن في تكساس أنه قضى 15 عامًا في المطبخ الملكي، يطبخ لمجموعة من أفراد العائلة المالكة، من الملكة إلى دوق إدنبرة والأميرة ديانا والأمراء ويليام وهاري، وفي حديثه على قناته على اليوتيوب أوضح الطاهي الملكي البالغ من العمر 59 عامًا بعض عادات الأميرة ديانا الغذائية طبقا لما ذكره موقع daily mail.

أبرز العادات الغذائية الخاصة بالأميرة ديانا

كشف الطاهي الملكي أن ديانا تأتي إلى المطبخ للحصول على وجبة ثانية من الخبز والزبدة بعد العشاء لأنها كانت خائفة جدًا من طلب مساعدة أخرى أمام الملك، وإذا كانت ديانا في زيارة فسوف يتأكد من تواجد الحلوى المفضلة لديه وهي عبارة عن بودنغ الخبز وكريم بروليه.

ووصف الأميرة ديانا في بداية زواجها أنها كانت راعية لـ 119 جمعية خيرية مختلفة، وتعمل في صالة الألعاب الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع، وتبدو في أفضل حالاتها على الإطلاق.

معاناة ديانا من الشره المرضي 

وتحدث عن معاناة ديانا في وقت لاحق من الشره المرضي وذكر كيفية مقاومتها للمرض وقال لقد تغير طبخي ولم يعد هناك كريمات ثقيلة وصلصات غنية، وكان الأكل الصحي، وكان الفليفلة الحلوة من الأطباق المفضلة لديها على الأرجح مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

وذكر تفضيل الأميرة لبعض المأكولات دون غيرها قال "لم تأكل الأميرة لحم البقر على الإطلاق، وأحيانًا كانت تأكل لحم الضأن إذا كان مسليا لكن في الغالب كانت تأكل الأطباق النباتية مثل الفلفل والباذنجان المحشو، كما كانت ديانا تحب تناول الأسماك مثل تراوت قوس قزح وكل طعامها يحتوي على القليل جدًا من الدهون  لا كريمات أو زبدة.

خلال فترة عمله التي امتدت لأربع سنوات مع ديانا والأولاد (شوهد في عام 1995) في منتصف التسعينيات ، ذكر في مقطع فيديو مع Delish كيف كانت الملكة تلتزم دائمًا بكتاب القائمة المخطط لها ، وغالبًا ما تغير ديانا رأيها في اللحظة الأخيرة ، وجعل المطبخ الملكي "مكانًا مريحًا للعمل"

 

العادات الغذائية للأميرين هاري وويليام 

أختتم دارين بأن ويليام وهاري على الرغم من كونهما أمراء  كان يجب عليه أن يخدعهما ويطهو لهما طعاما صحيا.

وكشف طاه أخر هو  جراهام تينسلي  رئيس الطهاة السابق أن الطعام  الخاص بالعائلة المالكة كان يجب أن يتم تصويره بالأشعة السينية كجزء من بروتوكول الأمن في مآدب الدولة.

وتحدث عن إجراءات الإعدادات الخاصة بسفرة الطعام وقال للمآدب ذات العيار العالي، نحن مطالبون بوضع جميع الأطعمة والحاويات والسكاكين ومعدات المطبخ لدينا من خلال جهاز الأشعة السينية بينما تقودنا الدراجات النارية إلى القلعة".

أثواب الأميرة ديانا هلري وويليام العادات الغذائية للاميرة ديانا معاناة ديانا من الشره المرضي رئيس الطهاة الملكيين السابق لديانا دارين ماكجرادي

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