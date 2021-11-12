الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسي تستقبل سفير تونس لبحث سبل التعاون في ملف المرأة

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي تستقبل سفير تونس

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة محمد بن يوسف سفير جمهورية تونس لدى مصر لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بشأن ملف المرأة.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفير التونسي  في أول زيارة له للمجلس ،مشيدة بالتجربة التونسية في النهوض بملف المرأة ،مشيرة إلى أن المرأة في مصر تعيش الآن عصرها الذهبي حيث تحظى بقيادة سياسية واعية ومستنيرة، ولديها ادراك كبير وقناعه بدور المرأة ، مشيرة إلى أن مايتم صناعته الآن هو لمستقبل المرأة المصرية ،  وهو ما سيظل تتحدث عنه الأجيال القادمة .

 الدكتورة مايا مرسي


وأكدت الدكتورة مايا مرسي ان المرأة لها دور هام في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب من خلال تربية الأبناء على الإنتماء وحب الوطن ، معربه عن سعادتها بتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في هذا الملف الهام ،والاستفادة من تجربة مصر في مجال اعداد مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة  لاسيما ان  مصر  تعد أول دولة عربية  تطلق هذا المسح في المنطقة  ، بالإضافة إلى تجربتها في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ومساعدة السيدات على اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة والنهوض بالحرف التراثية الاصيلة.

 الدكتورة مايا مرسي

من جانبه  أشاد السفير محمد بن يوسف بالتقدم الذي أحرزته مصر في ملف المرأة،  مشيداً بالإرادة السياسية في مصر الداعمة والمساندة للمرأة  ،مضيفاً أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  يدرك جيداً أن قضية المرأة هي قضية مجتمع ، مؤكداً على أن تونس خطت خطوات متميزة  في ملف تمكين المرأة ، مشيرا ايضا الى دور المرأة التونسية في النهوض بالمجتمع التونسي والوقوف بجانبه في مواجهة التحديات والتغيرات التي يشهدها.

 

 

 الدكتورة مايا مرسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي الفكر المتطرف المجلس القومى المرأة المصريه الدكتورة مايا مرسي مشروعات صغيرة التمكين الاقتصادي مواجهة الفكر المتطرف مشروعات صغيرة ومتوسطة الحرف التراثية المجتمع التونسي

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وائل لطفي

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