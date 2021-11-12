الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

السبكي: تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى بالتأمين الصحي الشامل

دكتور أحمد السبكي
دكتور أحمد السبكي

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن استمرار تقديم الخدمات الطبية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى لكافة المواطنين.

وأوضح السبكي لـ"الدستور" أنه حتى الآن ضمت منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى أكثر من 6 ملايين مواطن مصري، كما تم تقديم أكثر من 7 ملايين خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية حتى الآن، وفق أحدث معايير الجودة العالمية، وأنه حاليًا يوجد أكثر من 4 ملايين ملف طبي إلكتروني للمصريين، والذي يدل على حجم التطور والقفزات التاريخية للقطاع الصحي بمصر، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المصريين بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 355 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر، والتي تم إطلاق المنظومة بها مطلع العام الجاري.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الفحص الطبى الشامل للمواطنين، يتم من خلال الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل المعملية، وتبدأ من التقييم التمريضي وقياس العلامات الحيوية، مرورًا بفحص طبيب الأسرة وطبيب الأسنان ومجموعة من التحاليل الطبية وتحاليل الدم، ولفت البيان أن الفحص الطبى الشامل يتم بالمجان، لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الهيئة في بيانها، أن إجراء الفحص الطبى الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر، يتم من خلال 47 وحدة ومركزًا لصحة الأسرة تابعين لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وبداخل الوحدات يتم تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بكافة الأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وكذلك التوعية بأهمية الفحص الطبي الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

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