الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل عرض حكاية «ويبقى الأثر» من مسلسل «إلا أنا» بطولة نجلاء بدر

نجلاء بدر
نجلاء بدر

تبدأ قنوات DMC  في الثامنة من مساء غدٍ السبت، عرض الحكاية السادسة من الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا" بعنوان "ويبقى الأثر" في بطولة مطلقة أولى للفنانة نجلاء بدر والتي انتهت من تصويرها خلال الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل حكاية ويبقى الأثر بطولة نجلاء بدر

تتحدث الحكاية عن ألم فراق الزوج ومواجهة الزوجة لكل متاعب ومصاعب الحياة والعيش على ذكرى الحب بين الطرفين، والحكاية تقدم عبر 10 حلقات تعرض من السبت إلى الأربعاء لمدة أسبوعين، ويشارك في الحكاية كلا من الفنان الكبير لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش ورانيا منصور والحكاية فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسري.

بوستر حكاية ويبقى الأثر

وكانت الجهة المنتجة لمسلسل "إلا أنا" طرحت خلال الساعات الماضية بوستر الحكاية الجديدة "ويبقى الأثر" والذى تصدرته الفنانة نجلاء بدر، تمهيداً لبدء عرض الحكاية غد السبت على قناة dmc الساعة 8 مساء، وخلال الساعات الماضية كثف فريق العمل التصوير بشكل يومى للانتهاء من آخر المشاهد حسب الخطة التي وضعها 

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