12 جريحا فى انفجار داخل مسجد بولاية ننجرهار الأفغانية

أفادت "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل، بوقوع انفجار داخل مسجد بولاية ننجرهار الأفغانية، ما أسفر عن سقوط 12 جريحا حتى الآن .

وشهدت الفترة الماضية عدة حوادث استهدفت مساجد في مدن أفغانية منها العاصمة كابول، وخلال شهر أكتوبر الماضى حدثت 3 هجمات إرهابية استهدفت عددا من المساجد أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وفى 15 أكتوبر الماضى، أعلنت مصادر أفغانية، إصابة أكثر من 20 شخصًا بين قتيل وجريح، إثر حادث تفجير استهدف مسجدًا في ولاية قندهار أثناء صلاة الجمعة.

وقال مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة طالبان، سعيد خوستي، على حسابه في "تويتر"، سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، لافتا إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر صحي تأكيده بأن الانفجار خلف 33 قتيلا و72 جريحا على الأقل، بينا تحدثت منصة Herat times الإعلامية الأفغانية عن 37 قتيلا و67 جريحا.

وأشارت وكالة "آسواكا" الأفغانية إلى أن الحسينية التي وقع فيها الهجوم هي أكبر مسجد للشيعة في قندهار وتعرف باسم مسجد بيبي فاطمة أو مسجد إمام بارغاه.

وحتى الان لم يتبن أي جهة مسؤولة عن الهجوم الجديد، لكن من المرجح وقوف تنظيم "داعش" وراءه، خاصة وأنه أعلن مسؤوليته عن تفجير قندوز قبل أسبوع.

وفى بداية شهر أكتوبر المنصرم، تبني تنظيم داعش الإرهابي، التفجير الانتحاري في مسجد بولاية قندوز الأفغانية.

وكان نائب قائد الشرطة في ولاية "قندوز" شمالي أفغانستان، محمد عبيد، أعلن انذاك مقتل وإصابة 100 شخص على الأقل إثر وقوع تفجير انتحاري داخل مسجد شيعي كان به مصلون من الأقلية شيعية أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

وقال عبيد إن التفجير وقع حينما تسلل انتحاري بين المصلين المتواجدين بالمسجد أثناء تأدية صلاة الجمعة، مضيفًا أن غالبية ضحايا الانفجار لقوا حتفهم على الفور.