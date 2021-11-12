«الإسكان»: وفد من الاتحاد الأوروبي يزور شركتي مياه الشرب بالقاهرة وبني سويف

صرح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بأن وفدًا من الجهاز، رافق مسؤولي الاتحاد الأوروبي، في زيارتين ميدانيتين لشركتي مياه الشرب بالقاهرة وبني سويف، وذلك في إطار دور الجهاز التنظيمي في اعتماد تحقق المؤشرات المطلوبة لبرنامج دعم سياسات قطاع المياه، والممول من الاتحاد الأوروبي.

وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، إلى أن وفد الاتحاد الأوروبي، التقى بمسؤولى شركتي مياه الشرب بالقاهرة وبني سويف، لاستعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات التى يقدمها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، حيث أشاد الوفد بمستويات الأداء المتميز، وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن وفد الاتحاد الأوروبي، اطلع على منظومة التشغيل من خلال زيارة بعض محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والمعامل الفرعية الملحقة بها، علاوة على زيارة المعامل المركزية المعتمدة، كما شملت الزيارة مراكز خدمة العملاء المطورة ومراكز التدريب والاطلاع على خطط التدريب المنفذة لإعداد كوادر متميزة.