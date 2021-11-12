بيع لوحة لفان جوخ بـ35 مليون دولار

بيعت لوحة لفنسنت فان جوخ كان قد استولى عليها النازيون أثناء احتلالهم لفرنسا في الحرب العالمية الثانية في مزاد في نيويورك مقابل 35.9 مليون دولار، وهو سعر قياسي للوحة مائية للفنان الهولندي الانطباعي.

وقالت دار كريستيز للمزادات إن لوحة "مويل دو بلي" (أكوام القش) التي تعود إلى عام 1888 بيعت مقابل سعر أعلى بكثير من تقديرات ما قبل المزاد والتي كانت تتراوح من 20 مليون دولار إلى 30 مليونا.

وعرضت اللوحة أمام الجمهور آخر مرة في عام 1905.

وتصور اللوحة كومة من القش في آرل بفرنسا، حيث عاش فان جوخ لأكثر من عام في ثمانينيات القرن التاسع عشر. وعلى عكس أشهر أعماله التي استخدم فيها الألوان الزيتية، استعان فان جوخ في هذه اللوحة بالألوان المائية والجواش.

وبعد انتحار فان جوخ في عمر السابعة والثلاثين، آلت ملكية اللوحة في البداية إلى شقيقه ثيو. وبعد تنقلها بين أيدي العديد من الملاك، استولت عليها القوات النازية أثناء احتلالها لفرنسا.

وبعد الحرب، ظل مكان اللوحة مجهولا حتى السبعينيات من القرن الحالي، وكانت ضمن مجموعة خاصة حتى اشترتها كريستيز من خلال تسوية مع صاحب اللوحة وكذلك ورثة الملاك الأصليين.

ويُعتبر فان جوخ أحد أعظم الرسامين وأكثرهم تأثيرا على الرغم من أنه لم يحقق سوى القليل من المكاسب التجارية خلال حياته.

وفي سياق متصل، وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، تعتزم "كريستيز" بيع اللوحة التي تعود إلى العام 1888 ويطلق عليها اسم "مول دي بليه" (أكوام القمح)، في مزاد علني بعد تسهيل المفاوضات بين ورثة قطب نفط أمريكي يمتلكونها الآن وورثة اثنين من جامعي الأعمال الفنية اليهود الذين امتلكوها في أوقات مختلفة قبل نهبها من جانب النازيين.