التقى بها الرئيس السيسي في باريس.. من هي وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي؟

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وصل إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، التى يزورها حاليا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن وزيرة الجيوش الفرنسية.

- تبلغ "بارلي" من العمر 58 عامًا.

- نشأت في بلدية "بولون - بيانكور" التابعة لإقليم "أو- دو - سين" في إيل دو فرانس، بشمال فرنسا.

- "بارلي" عضو في الحزب الاشتراكي الفرنسي.

- تزوجت من رجل الأعمال مارتن فيال، وهو عضو مجلس سابق في إدارة مجموعة تاليس، وهى شركات متخصصة في بناء الأنظمة الكهربائية وتوفير الخدمات لأسواق للطيران والدفاع والنقل والأمن.

- حصلت "بارلي" على وسام جوقة الشرف وموظف في وسام الاستحقاق الوطني.

- عملت كمستشارة في عدة وزارت منذ عام 1987 حتى 2004.

- عملت في الخطوط الجوية منذ 2007 حتى عام 2014، عندما وصلت لمنصب نائبة المدير العام للخطوط الجوية الفرنسية.

- تولت "بارلي" في 2014 منصب نائبة المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية لقسم التخطيط والمالية.

- وصلت لمنصب المدير التنفيذي للشركة الوطنية للسكك الحديدية لقسم التخطيط والمالية، ومسؤولة عن مجموعة المواصلات العامة في 2016.

- عُينت وزيرة للقوات المسلحة في 21 يونيو 2017.