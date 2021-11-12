الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدعو الحوثيين للإفراج عن موظفين يمنيين فى سفارتها بصنعاء

الحوثيين
الحوثيين

دعت الولايات المتحدة  إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء، بعد أن احتجزتهم جماعة "أنصار الله" الحوثية.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنه تم الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية، مضيفا أن "موظفين يمنيين في سفارتنا ما زالوا محتجزين دون تفسير وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم"، من دون أن يحدد عدد الموظفين المحتجزين أو مهامهم.

وأورد المتحدث أن مسلحين حوثيين اقتحموا مجمع السفارة المغلقة منذ 2015 عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض بسبب الحرب في اليمن.

وتابع: "ندعو الحوثيين إلى إخلاء المقار فورًا وإعادة جميع الممتلكات الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها".

وشدد على أن "حكومة الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفينا وإخلاء سفارتنا".

واشتد القتال بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة في الأسابيع الأخيرة حول مدينة مأرب الاستراتيجية التي تمثل آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.

ومنذ اندلاع الحرب عام 2014، سيطر الحوثيون تدريجيًا على جزء كبير من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة.

افراج الحوثيين صنعاء واشنطن موظف موظفي الحوثي يمني موظفين للإفراج يمنيين حوثيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الجمعة 12-11-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 12-11-2021

«مصطلحات إباحية».. هانى شاكر يكشف سبب منع حسن شاكوش من الغناء

احتفالًا بيوم «السناجل».. 5 أبراج فاشلة في الارتباط و«الأسد» في المقدمة

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 251.9 مليون والوفيات 5 ملايين و331860

كوريا الشمالية تدعو مواطنيها إلى بذل جهود لتحقيق أهداف اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية