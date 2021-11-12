واشنطن تدعو الحوثيين للإفراج عن موظفين يمنيين فى سفارتها بصنعاء

دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء، بعد أن احتجزتهم جماعة "أنصار الله" الحوثية.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنه تم الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية، مضيفا أن "موظفين يمنيين في سفارتنا ما زالوا محتجزين دون تفسير وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم"، من دون أن يحدد عدد الموظفين المحتجزين أو مهامهم.

وأورد المتحدث أن مسلحين حوثيين اقتحموا مجمع السفارة المغلقة منذ 2015 عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض بسبب الحرب في اليمن.

وتابع: "ندعو الحوثيين إلى إخلاء المقار فورًا وإعادة جميع الممتلكات الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها".

وشدد على أن "حكومة الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفينا وإخلاء سفارتنا".

واشتد القتال بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة في الأسابيع الأخيرة حول مدينة مأرب الاستراتيجية التي تمثل آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.

ومنذ اندلاع الحرب عام 2014، سيطر الحوثيون تدريجيًا على جزء كبير من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة.