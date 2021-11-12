الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس حى البساتين يخلى عقارًا بعد سقوط سقفه

رئيس حي البساتين
رئيس حي البساتين يتابع من موقع الحادث

توجه اللواء أحمد جودة، رئيس حى البساتين، ومأمور قسم شرطة البساتين، اليوم، بناءً على الإشارة الواردة بوجود انهيار جزء من العقار رقم ٢٠ شارع عطيطو من شارع النصر بمنطقة بير أم سلطان.

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رئيس حي البساتين يتابع من موقع الحادث

وأوضح جودة، في بيان له، أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين سقوط سقف غرفة بالدور الأرضي، وتم إخلاء العقار من السكان دون المنقولات (كإجراء احترازي).

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رئيس حي البساتين يتابع من موقع الحادث

وأشار رئيس حي البساتين إلى أنه تم استدعاء مالك العقار وأخذ التعهد الكتابي عليه بعمل الترميمات اللازمة لسلامة المبنى والحفاظ على سلامة المارة والجيران لحين العرض على اللجنة المختصة.

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رئيس حي البساتين يتابع من موقع الحادث
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رئيس حي البساتين يتابع من موقع الحادث
حي البساتين انهيار سقف عقار بالبساتين منطقة بير أم السلطان محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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