على الحجار يسدل الستار على فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية.. اليوم

يسدل النجم علي الحجار، اليوم الجمعة، الستار على حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30 بالإسكندرية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، على مسرح مكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم الحجار، خلال الحفل برنامجًا فنيًا مميزًا، يضم باقة مختارة من أجمل أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، وتنوعت ما بين الوطنية، والعاطفية، والدينية، منها: ما تمنعوش الصادقين، الليل وآخره، فى قلب الليل، المال والبنون، عم بطاطا، أبوالريش، أنت المدد، تجيش نعيش، على قد ما حبينا، مسألة مبدأ، لو تعرفى، غوايش، من غير ما تتكلمي، عارفه، وبوابة الحلواني.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، بفاصل فني يقدمه الفنان اللبناني سعد رمضان، والفنانة مي حسن.

ومن جهة أخرى، يستعد الحجار لإحياء 5 حفلات أخرى خلال نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان الصعيد في الأقصر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط.

ومن المقرر أن يقام الحفل الأول في الأقصر يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري، والثاني في الفيوم يوم الأحد 28 نوفمبر، والثالث في بني سويف يوم الإثنين 29 نوفمبر.

أما الحفل الرابع سيقام في المنيا يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، مشيرا إلى أنه سيختتم حفلاته في أسيوط يوم الخميس 2 ديسمبر المقبل.

وكان الحجار، قد أحيا مساء أمس الأول الأربعاء، حفلا ضخما، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي وقدم خلاله نخبة من أعماله التي تحمل في مضمونها الكثير من القيم النبيلة والمعاني السامية كان منها المال والبنون، على قد ما حبينا، مش عابر سبيل، بنت وولد، ما تمنعوش الصادقين، فى قلب الليل، قولنا، الليل وآخره، الليلة ليكي، كان إحساسي، زي الهوي، من غير ما تتكلمي، ذئاب الجبل.

جدير بالذكر، تضم فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 حفلا فنيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، وعمان، وتقام على ٦مسارح بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، أوبرا دمنهور، مكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات.