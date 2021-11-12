البرهان يقرر فك تجميد مواد الوثيقة الدستورية للسودان

قرر القائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فك تجميد مواد الوثيقة الدستورية بالسودان.



وذكر تلفزيون السودان، مساء اليوم، أن القرار أكد الالتزام بالاستحقاقات والالتزامات الناشئة على اتفاقية جوبا للسلام.



وكان البرهان أدى مساء اليوم القسم الدستوري رئيسا لمجلس السيادة أمام رئيس القضاء.



يشار إلى أن البرهان كان أصدر مساء اليوم مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الجديد في السودان.

وفي وقت سابق، أدان السودان بأشّد العبارات، "المحاولة الإرهابية الدنيئة" التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تضامن السودان الكامل ووقوفه التام إلى جانب العراق، حكومة وشعبا، في وجه كافة أنواع المحاولات اليائسة التي تستهدف أمنه وسلامته ووحدة أراضيه.

وتمنى السودان للعراق دوام الأمن والاستقرار والرفاهية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس القضاء العراقي، بذل أقصى الجهود للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

وأعرب زيدان، بحسب البيان، عن "إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء"، مؤكدًا بذل أقصى الجهود للتحقيق بحادث الاعتداء الجبان وملاحقة الجناة".

ودعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجميع، إلى الحوار الهادف والبنّاء من أجل العراق ومستقبله، مشيرًا إلى أن "الصواريخ والطائرات المسيّرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا".

وقال الكاظمي، في كلمةٍ له أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "إلى أهلي وشعبي في كل مكان من العراق العظيم، إلى كل من قلق في هذه الليلة، فقد تعرض منزلي إلى عدوان جبان وأنا ومن يعمل معي بألف خير".

وأضاف: أن "قواتكم الأمنية والعسكرية البطلة تعمل على استقرار العراق وحمايته"، مؤكدًا أن "الصواريخ والطائرات المسيّرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا".