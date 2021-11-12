غرق طفل بترعة ديا الكوم بالمنوفية

استقبل مستشفى بركة السبع جثة طفل كان قد تمكن أهالي قرية الشهيد فكري التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية من انتشال جثمان طفل، غرق داخل ترعة ديا الكوم، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ ولكنه وصل المستشفى متوفي وتم إخطار مركز شرطة بركة السبع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة



وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد أسامة علامة مأمور مركز بركة السبع، بمصرع الطفل "ش،ا،ش" 15 عام داخل ترعة ديا الكوم الموجود بقرية الشهيد فكري، دائرة المركز، وعلى الفور تم انتقال قوة أمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية وسماع أقوال شهود العيان وأهل الطفل حول الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية، واستصدار تصريح بدفن الجثمان وتسليمة لذوية لدفنه بمقابر القرية.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد تمكنت وحدة مباحث مركز الشهداء التابعة لمديرية أمن المنوفية من القبض على عاطلين تخصصا في تجارة الحشيش والهيروين.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام وحدة مباحث مركز الشهداء بإلقاء القبض على "ي. ش. ع" 25 سنة، عاطل، ومسجل خطر، وبحوزته 12 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة، وبعرضه على نيابة الشهداء أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تمكنت وحدة مباحث الشهداء بالمنوفية، بقيادة الرائد محمد موسى، من إلقاء القبض على "م. ع" 22 سنة، مسجل خطر، عاطل، وبحوزته 44 تذكرة هيروين، بقصد الاتجار في المواد المخدرة، كما ضبط بحوزة المتهم على تليفون ومبلغ مالي وفرد خرطوش وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات والتجديد له في الموعد القانوني