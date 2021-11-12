الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طفل بترعة ديا الكوم بالمنوفية

غرق شاب
غرق شاب

استقبل مستشفى بركة السبع جثة طفل كان قد تمكن أهالي قرية الشهيد فكري التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية من انتشال جثمان طفل، غرق داخل ترعة ديا الكوم، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى  لمحاولة إنقاذ ولكنه وصل المستشفى متوفي وتم إخطار مركز شرطة بركة السبع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة


وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد أسامة علامة مأمور مركز بركة السبع، بمصرع الطفل "ش،ا،ش" 15 عام داخل ترعة ديا الكوم الموجود بقرية الشهيد فكري، دائرة المركز، وعلى الفور تم انتقال قوة أمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية وسماع أقوال شهود العيان وأهل الطفل حول الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية، واستصدار تصريح بدفن الجثمان وتسليمة لذوية لدفنه بمقابر القرية.

 

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد تمكنت وحدة مباحث مركز الشهداء التابعة لمديرية أمن المنوفية من القبض على عاطلين تخصصا في تجارة الحشيش والهيروين. 

 

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام وحدة مباحث مركز الشهداء بإلقاء القبض على "ي. ش. ع" 25 سنة، عاطل، ومسجل خطر، وبحوزته 12 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة، وبعرضه على نيابة الشهداء أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كما تمكنت وحدة مباحث الشهداء بالمنوفية، بقيادة الرائد محمد موسى، من إلقاء القبض على "م. ع" 22 سنة، مسجل خطر، عاطل، وبحوزته 44 تذكرة هيروين، بقصد الاتجار في المواد المخدرة، كما ضبط بحوزة المتهم على تليفون ومبلغ مالي وفرد خرطوش وهاتف محمول.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات والتجديد له في الموعد القانوني

شهيد المنوفية مخدرات شرطة مصرع محمول خرطوش هيروين النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

البرهان يقرر فك تجميد مواد الوثيقة الدستورية للسودان

وزيرة الجيوش الفرنسية لـ السيسى: مصر دعامة رئيسية للاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ مهدد بالإيقاف

غرق طفل بترعة ديا الكوم بالمنوفية

طرح النسخة العربية لديوان «حين تغرب الشمس» للشاعر الهندى أشوك ساهنى

هبوط اضطرارى لطائرة مصر للطيران بمطار الدمام بعد إقلاعها بدقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية