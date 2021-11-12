أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 12-11-2021 فى الأسواق

عاودت أسعار الأسمنت، اليوم الجمعة، الاستقرار في جميع الشركات العاملة في القطاع، بعد أن تفاوتت بالأمس بين التراجع والارتفاع والاستقرار، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك، اليوم الجمعة 12-11-2021.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 12 -11- 2021

أسعار الأسمنت البورتلاندي للمستهلك



جاء سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، مستقرًا عند 1123 جنيهًا، وتبعه سعر طن الأسمنت المسلح، ليصل إلى 1120 جنيهًا.

كما استقر سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، عند 1090 جنيهًا للطن الواحد، تلاه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث سجل 1080 جنيهًا، في حين بلغ سعر طن الأسمنت بشركة النصر 1075 جنيهًا.



وسجل سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، 1065 جنيهًا، بينما جاء سعر طن الأسمنت بشركة المصري مستقرًا عند 1060 جنيهًا، تلاه في المركز الثامن سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، حيث جاء مستقرًا أيضًا عند 1050 جنيهًا، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة السهم، والذي وصل إلى 1050 جنيهًا، وبلغ سعر طن الأسمنت بشركتي سيناء، والعسكري بني سويف 1030 جنيهًا، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة المسلة حيث سجل 1030 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك



واصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أكثر من شهر، حيث سجل 2500 جنيه، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.



في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.



وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك



شهد سعر طن الأسمنت بشركتي الواحة و«إيه وان»، استقرارًا، حيث سجلا 835 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك



واصلت أسعار طن الأسمنت المقاوم استقرارها، حيث سجلت سعر طن الأسمنت بشركتي السويدي، وقاهر البحار، 1150 جنيهًا، ليتساوى بذلك مع سعر طن الأسمنت بشركة المسلح، والذي وصل إلى 1150 جنيهًا للطن الواحد.



واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، عند 1140 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1080 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت بشركة السهم، 1070 جنيهًا.