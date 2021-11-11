الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين نصبا على المواطنين في النزهة

عاطلين
عاطلين

قررت نيابة النزهة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهما لقطع أثرية بمنطقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تواجد مجموعة من الأشخاص داخل أحد المقاهي الكائنة بدائرة القسم بشأن إتمام عملية بيع قطع أثرية فيما بينهم.

وبالانتقال أمكن ضبط كلٍ من طرف أول (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة بورسعيد)، طرف ثان (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، بحوزة أحدهم طبنجة صوت معدلة، وبحوزة الآخرين هواتف محمولة تحوي مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية).

وبمناقشتهما قرر أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على آخر من الطرف الثاني من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب إيهامه بحيازته لقطع أثرية ورغبته في بيعها واتفقا على التقابل بمحل الضبط لعرض مقاطع الفيديو المنوه عنها على الطرف الثاني بقصد النصب عليهم.

وبمواجهة الطرف الثاني بما جاء بأقوال المتهم أيدوها، وأقرا باعتزامهما النصب على الطرف الأول حال صدق ادعائهم وإحضار القطع الأثرية، وأضاف أحدهما بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة رجل شرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة النزهة حبس عاطلين النصب علي المواطنين قطع أثرية وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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