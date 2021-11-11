الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

واعظ بالأزهر: اللقاءات التوعوية تعالج إحباط الشباب وتحثهم على العمل

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

قال شريف وصفي واعظ بالأزهر الشريف، إن اللقاءات التوعوية بالمقاهي الثقافية لا تقتصر على المسلمين فقط، بل يشارك فيها بعض الإخوة الأقباط ويطرحون الأسئلة للاستفسار عنها.

وأضاف «وصفي» أن أحد الشباب الأقباط في لقاء توعوي بالمقاهي أراد الاستفسار عن قوله تعالى «إن الله وملائكته يصلون على النبي»، وتعجب من قيام المولى عز وجل من أداء الصلاة، ولم يكن يعرف أن المقصود بالصلاة هنا هي الدعاء.

وأشار إلى أن اللقاءات التوعوية لاقت إعجاب الكثير من المواطنين، لدرجة أن المشاركين فيها من الشباب كانوا يستدعون أصدقائهم المجيء والاستماع للقاء، لافتًا إلى أن معظم أسئلة الشباب تتمحور حول إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.


ونوه إلى أن اللقاءات تعالج إحباطات الشباب وتحثهم على العمل والجد والاجتهاد، والمسؤولية الجماعية والفردية، ومن كثرة التنوع في القضايا اعتقد بعض الحاضرين قال لنا بعض الحاضرين: "وكأنكم تقصدون المشكلات التي أعاني منها".

وتابع: "الكثير من الشباب يسأل عن الانتحار والإلحاد بسبب انتشارهما كثيرا خلال الفترة المقبلة"، متابعا: "لم نتطرق لحكم الجلوس على المقاهي طالما كان بضوابط معينة، ونجلس المقهى ونتناول بعض المشروبات كباقي الشباب".

كان الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وجه مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بضرورة تكثيف برامج التوعية الميدانية للوعاظ والواعظات، خاصة التي تحقق اتصالًا مباشرًا مع الجمهور بما يدعم استراتيجية الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والتي تتعلق بقضية الوعي لدى الناس.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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