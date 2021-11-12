الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث. 

وتتضمن مواقيت الصلاة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فى محافظات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس، ومحافظة الغربية.


 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ 


مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة الكبرى

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٨

موعد الشروق        ٦:١٨

موعد أذان الظهر    ١١:٣٩

موعد أذان العصر   ٢:٣٩

موعد أذان المغرب  ٥:٠٠

موعد أذان العشاء  ٦:٢٠


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية


موعد صلاة الفجر   ٤:٥٤

موعد الشروق       ٦:٢٥

موعد أذان الظهر    ١١:٤٤

موعد أذان العصر   ٢:٤٣

موعد أذان المغرب  ٥:٠٤

موعد أذان العشاء  ٦:٢٥


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٦

موعد الشروق    ٦:٠٥

موعد أذان الظهر    ١١:٢٧

موعد أذان العصر   ٢:٢٩

موعد أذان المغرب   ٤:٥٠

موعد أذان العشاء  ٦:٠٩


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٩

موعد الشروق       ٦:٠٥

موعد أذان الظهر    ١١:٣٤

موعد أذان العصر   ٢:٤١

موعد أذان المغرب  ٥:٠٣

موعد أذان العشاء  ٦:٢٠


مواعيد  الصلاة اليوم في محافطة أسوان

 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٧

موعد الشروق    ٦:٠١

موعد أذان الظهر    ١١:٣٢

موعد أذان العصر   ٢:٤١

موعد أذان المغرب   ٥:٠٣

موعد أذان العشاء  ٦:١٩


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس


موعد صلاة الفجر   ٤:٤٣

موعد  الشروق       ٦:١٢

موعد أذان الظهر    ١١:٣٤

موعد أذان العصر   ٢:٣٤

موعد أذان المغرب  ٤:٥٥

موعد أذان العشاء.  ٦:١٥


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية
 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٥

موعد الشروق       ٦:١٤

موعد أذان الظهر    ١١:٣٥

موعد أذان العصر   ٢:٣٤

موعد أذان المغرب  ٤:٥٥

موعد أذان العشاء ٦:١٦

غدا.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد «التقوى» بالدقهلية


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية
 

موعد صلاة الفجر   ٤:٥٠

موعد الشروق    ٦:٢٠

موعد أذان الظهر    ١١:٤٠

موعد أذان العصر   ٢:٣٩

موعد أذان المغرب  ٥:٠٠

موعد أذان العشاء  ٦:٢٠

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رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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