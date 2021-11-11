نسرين طافش تعتذر عن «المداح 2» وتختار مسلسلًا سوريًا لرمضان 2022

اعتذرت الفنانة السورية نسرين طافش عن المشاركة في مسلسل «المداح» الجزء الثاني، بعد تعاونها مع بطله الفنان حمادة هلال في موسمه الأول وحققا خلاله نجاحًا كبيرًا.

وكتبت نسرين عبر حسابها بموقع تويتر: «اعتذرت عن المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو جوقة عزيزة في سوريا لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني».

مسلسل «المداح» بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، نسرين طافش، أحمد بدير، دنيا عبدالعزيز، عمرو رمزي، محمد عز، حنان سليمان، وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وتلعب النجمة السورية دور البطولة في هذا المسلسل، رفقة النجم سلوم حداد الذي سيُشاركها البطولة.

ويتناول المسلسل الجديد قصة الجوقة التي تكونها عزيزة، التي ستؤدي دورها نسرين طافش في دمشق.

ويعد هذا المسلسل من الأعمال التراثية المقرر عرضها في الموسم الرمضاني القادم، التي ستروي قصص حقب زمنية عدّة من تاريخ سوريا.

ومسلسل جوقة عزيزة، من تأليف خلدون قتيلان، وإخراج تامي إسحاق وبطولة نسرين طافش وسلوم حداد وعدد من النجوم السوريين.