البرهان يؤكد الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات مدنية تمثل الشعب السوداني

شدد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب السوداني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالاً من الرئيس الأوغندي يوري موسفني، وذلك حسب وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

وأكد البرهان حرصه التام على حماية الثورة و تحقيق الانتقال الديمقراطي السلس، والتزامه بالحوار الجاد مع كافة القوى السياسية للخروج الآمن بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة.

من جانبه شدد الرئيس موسفني على ضرورة العمل على حماية مكتسبات الثورة السودانية، مؤكداً دعم بلاده ودول تجمع (إيقاد) لاستقرار وسلام السودان.

إعلان مجلس سيادة جديد برئاسة البرهان

وأعلن القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في وقت سابق الخميس، تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد، برئاسته فيما ظل محمد حمدان دقلو (حمديتي) رئيس قوات الدعم السريع نائبا لرئيس مجلس السيادة.

وأوضح التليفزيون السوداني الرسمي أن البرهان قرر إرجاء تعيين ممثل لشرق السودان في مجلس السيادة الجديد لمزيد من المشاورات بين الأطراف.

ضم المجلس الجديد كلا من أبوالقاسم برطم من إقليم الشمال ومحمد عبدالقادر من الخرطوم والقاضي يوسف من كردفان وسلمى عبدالجبار من الوسط، كما شمل مجلس السيادة الجديد كل من شمس الدين الكباشي وياسر العطا ومالك عقار والهادي إدريس والطاهر أبوبكر ورجاء عبدالمسيح.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الخميس الماضي، أنه يسعى للوصول إلى حكومة مدنية منتخبة في السودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه قائد الجيش السوداني من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تناول تطورات الأوضاع في السودان.

وشدد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية.

من جهته تعهد البرهان بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال، بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة.

وأكدت البعثة الأممية للسودان، في وقت سابق، أن اتفاق حل الأزمة في السودان يتضمن الإفراج عن معتقلين وإنهاء حالة الطوارئ.