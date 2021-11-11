تفاصيل مسابقة آفاق السينما العربية بـ«القاهرة السينمائى»

أيام قليلة وتنطلق الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من بوابة أرض دار الأوبرا المصرية، ضمًا أكثر من 90 عملا سينمائيا متنوعا من عدد كبير من الدول العربية والعالمية.

وضمن أقسام المهرجان هذا العام مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة، وتمنح لجنة تحكيمها الجوائز التالية:

• جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج

• جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة

• جائزة أحسن فيلم غير روائي

• جائزة أحسن أداء تمثيلي

وتضم مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة 11 عملاً فنيًا من عدد كبير من الدول وكانا كالتالي:

بلوغ| سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري، هند الفهاد، نور الأمير| المملكة العربية السعودية2021| (فيلم الافتتاح - خارج المسابقة)

2. أطياف| مهدي هميلي| تونس، لوكسمبرج، فرنسا|2021

3. دفاتر مايا| جوانا حاجي توما، خليل جريج | فرنسا، لبنان، كندا | 2021

4. فياسكو| نيقولا خوري| لبنان، هولندا|2021

5. قدحة|أنيسالأسود|تونس|2021

6. كلشيماكو| ميسون الباجه جي| العراق، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الكويت، الإمارات العربية المتحدة|2021

7. لو انهارت الجدران (لو كان يطيحولحيوط)|حكيم بلعباس | المغرب | 2021

8. من القاهرة|هالةجلال|مصر|2021

9. النهر|غسان سلهب | لبنان، فرنسا، ألمانيا | 2021

10. هيليوبوليس|جعفر قاسم | الجزائر | 2020

11. يوميات شارع جبرائيل |رشيد مشهراوي | فلسطين | 2021

تشارك النجمة نيللي كريم، في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان، والتي تضم عدد كبير من أهم صنَّاع السينما في العالم أبرزهم؛ المخرج الصربي إميركوستوريتسا، رئيس لجنة تحكيم المسابقة، بالإضافة إلى الممثلة الأمريكية ماريسابرينسون، والموسيقار اللبناني خالد مزنر، والممثلة الفرنسية نورا أرزندر، ويتنافس في هذه المسابقة 13 عمل سينمائي، وتشمل جوائز المسابقة 7 جوائز تمنحهم لجنة التحكيم لصنَّاع الأعمال الفائزة.