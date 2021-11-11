قائمة أطعمة تقلل من مرض الدهون الثلاثية.. تعرف عليها

ربما سمعت بالفعل عن الكوليسترول السيء والجيد، حيث يمكن أن يتسبب الضار منه في الإصابة بتصلب الشرايين وتضيقها، كما أن الكوليسترول الجيد أو البروتين الدهني عالي الكثافة مفيد للصحة، لأنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وأكد الأطباء وجود مستويات عالية من الكوليسترول السيء في الدم يمكن أن يجعل صحة قلبك تبدو مروعة، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

يُعرف هذا الكوليسترول السئ، أكثر باسم الدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون الموجودة في مجرى الدم، وفقًا للأطباء، فإن ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية يشبه تمامًا ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ والذي يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة من أمراض القلب.

وأوضح الأطباء، أنه ينتج الجسم الدهون الثلاثية بشكل طبيعي، ومع ذلك يمكن أن يأتي أيضًا من بعض الأطعمة التي تتناولها، لا سيما تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات والدهون المشبعة.

ويؤكد الأطباء أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ويعانون من مرض السكري معرضون بشكل أكبر للإصابة بارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في مجرى الدم.

وأشار الأطباء، إلى أن الحفاظ على مستويات الدهون الثلاثية في الدم ضمن المعدل الطبيعي يعني أنك يجب أن تفقد الوزن الزائد، فمن المهم أيضًا أن تهتم جيدًا بما تأكله.

كما يجب عليك إضافة بعض الأطعمة الخافضة للدهون الثلاثية إلى نظامك الغذائي على أساس منتظم وهي:

خبز أسمر:

المفتاح لتقليل الدهون الثلاثية هو تقليل تناول الكربوهيدرات، وليس القضاء تمامًا على الكربوهيدرات من حياتك، فهناك أطعمة تحتوي على الكربوهيدرات ولكنها في الواقع يمكن أن تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

يحتوي الخبز الأسمر على نسبة عالية جدًا من الألياف التي تساعد على خفض كل شيء في جسمك، بما في ذلك الدهون الثلاثية الزائدة.

السبانخ:

يقول أخصائيو القلب أنه يجب تناول المزيد من السبانخ بشكل خاص، بصرف النظر عن الألياف التي يمكن أن تساعد في التخلص من الدهون الثلاثية الزائدة من الجسم، فإنها تحتوي أيضًا على ما يشار إليه باسم حمض "ألفا ليبوليك" والذي، وفقًا لدراسات عديدة يمكن أن يساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية في مجرى الدم بنسبة تصل إلى 60 بالمائة.

الفول والبازلاء والعدس:

يقترح الخبراء أيضًا أن يكون لديك المزيد من البقوليات والفاصوليا والبازلاء والعدس في نظامك الغذائي، هذا لأنها مليئة بالألياف التي تساعد في الحفاظ على مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة.

سمك السالمون:

يمكنك أيضًا الحصول على كميات هائلة من أحماض أوميغا 3 الدهنية من أنواع أخرى من الأسماك الدهنية والذي أشهرها سمك السلمون.