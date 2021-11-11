الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفقده «مدبولي» اليوم.. أبرز المعلومات عن مجمع تمور الوادي الجديد

مجمع تمور الوادي
مجمع تمور الوادي الجديد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مجمع تمور الوادى الجديد، وذلك على خلفية افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة الخارجة.

جاء ذلك بحضور وزراء الشباب والرياضة والتنمية المحلية والتربية والتعليم والزراعة والتجارة والصناعة ومحافظ الوادي الجديد وعدد كبير من المسئولين.

وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مجمع تمور الوادي.
-يعتبر من أقدم مصانع التمور بمصر حيث أنشئ عام 1990 بهدف تعظيم القيمة المضافة لتمور المحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تقلبات أسعار التمور بالسوق.
-مشروع تطويره يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع الى 5000 طن سنوياً وتنوع في خطوط الإنتاج وتحسين في جودة المنتجات.
-أعمال تطوير وإحلال للمجمع شملت خطوط الإنتاج والماكينات والمعدات الجديدة بهدف تعظيم الاستفادة من المجمع واستغلال إمكانياته. 
- الطاقة الإنتاجية للمصنع تزيد عن ( 1400 طن / سنويًا)، كما تبلغ الطاقة التخزينية للمصنع (2200 طن).
-  تنفيذ أعمال تطوير المجمع جاءت في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين (جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي) ومحافظة الوادي الجديد بتاريخ 7 أكتوبر 2017.
-أعمال التطوير جرى تنفيذها بتكلفة إجمالية 24 مليون جنية تضمنت رفع كفاءة صالة الإنتاج.
-منذ عام أعلنت محافظة الوادي الجديد،  عن حصول مجمع تمور الوادى الجديد على شهادة FSSC 22000 في جودة المنتجات والتي تعد أفضل شهادة عالمية في سلامة الغذاء.

رئيس الوزراء الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد مستثمرين سلامة الغذاء توفير فرص العمل

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وائل لطفي

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